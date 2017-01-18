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РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства
В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Работа написана под заголовком «Новый президент еще не избран. Но уже обозначен».

Как информирует replyua.net, в материале подчеркивается: «Некоторые слова в работе Виктора Пинчука, опубликованной в The Wall Street Journal, были принят киевскими властями как один из опаснейших толчков в спину. Однако напрасно. Ведь толчок был прямым и совершенно не скрытым. Нанесенный удар оказался прямо под дыхательную систему».

В это же время автор подчеркнул: «А вот теперь в Украине существует настоящий кандидат занять королевский трон. Именно такое мнение выработалось у действующего президента Порошенко и людей из его ближайшего общества. Они уличают еще одного украинского бизнесмена в том, что он метит главенствовать в государстве. Ведь на самом деле, личность появляющаяся достаточно часть во всех сферах. Муж дочери бывшего гаранта Конституции Леонида Кучмы. Кроме того, Пинчук имеет состояние, которое позволяет ему размещаться на третьем месте среди самых богатых предпринимателей Украины. Однако наиболее важно то, что он не был никогда выпачкан ни в один скандал политического характера». Согласно с мнением автора, план Пинчука достаточно элементарен, - «налаживать украино-российские отношения и восстанавливать экономический сектор Украинского государства».
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