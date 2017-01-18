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Эксперт: в начале февраля Украина все-таки получит обещанный транш МВФ

Эксперт: в начале февраля Украина все-таки получит обещанный транш МВФ
Эксперт по вопросам социальной политики Института общественно-экономических исследований Марианна Онуфрик в эфире «Громадського радио» спрогнозировало, что, несмотря на невыполнение ряда пунктов сотрудничества с МВФ Украина все таки получит очередной транш финансовой помощи.

«По моему мнению, мы все-таки получим обещанный транш. Потому что даже, когда Украина выполняет не все свои обязательства, наши партнеры идут нам на встречу. Среди положительных шагов Украины кредитеры упоминали о е-декларировании, национализации «ПриватБанка», принятие государственного бюджета в тех рамках, которые принимает МВФ», – отметила эксперт.

Марианна Онуфрик подчеркнула, что в меморандуме за 2015 год стояло такое требование, как принятие мер для внедрения накопительного уровня. В сентябре 2016 года речь уже шла и о согласовании пенсионного возраста. Уже в последнем варианте текста меморандума речь идет о повышении пенсионного возраста до 63 лет для обоих полов, но не стоит опасаться, что это произойдет ближайшие пару лет, так как в меморандуме прописано , что пенсионный возраст должен повышаться постепенно до 2027 года.
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