Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що відновлення контролю над непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону можна відновити протягом 2017 року. Про це він заявив під час колегії Державної прикордонної служби у вівторок, 17-го січня, інформує прес-служба МВС, передає replyua.net.
У своїй промові міністр заявив, що Україні протягом поточного року доведеться вийти на міжнародно-визнаний державний кордон з Російською Федерацією. А через деякий час – і з окупованим Кримом. В даному процесі будуть брати участь Національна гвардія, Національна поліція, органи юстиції, однак першими туди підуть саме представники Держприкордонслужби. За словами глави МВС, головним завданням ДПСУ на 2017 рік являється бути готовими у будь-який момент взяти під контроль державний кордон.
«Це не є моя власна ідея або якесь пропагандистське висловлювання. Це реальні речі. І рано чи пізно ми з ними зіштовхнемося. Україна має розраховувати на вашу рішучість і готовність діяти. Ви маєте в будь-який момент бути готовими забезпечити даний процес», - сказав Аваков. Він вважає, що це буде короткотривала операція, яка займе всього два тижні.