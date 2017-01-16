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Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций

Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций
В столице Украинского государства Киеве на пресс-конференции с украинским лидером Петром Порошенко американский вице-президент Джо Байден рассказал о дальнейшей судьбе антироссийских санкций, а также о том, когда следует ждать осуществления политчасти соглашений, достигнутых в Минске, о чем информирует replyua.net, со ссылкой на украинские СМИ.

Во время пресс-конференции в Киеве Джозеф Байден заявил, что политическая часть договоренностей, достигнутых конфликтующими сторонами в столице Республики Беларусь Минске должна быть полностью выполнена только после того, как Российская Федерация осуществит реализацию своих обязанностей в отрасли безопасности. Так, Байден заявил: «Пока с российской стороны не перестанет быть насилие, политическая часть Минских договоренностей не может быть реализована. И только после того, как Россия и подотчетные ей террористы Донбасса осуществят свои обязанности, то есть, гарантии по прекращению обстрелов на востоке Украины, можно будет ожидать от украинской стороны полного выполнения политических гарантий».



В это же время, говоря о действии антироссийских санкций, вице-президент Штатов сделал заявление, что международные санкции против РФ должны иметь силу до тех пор, пока Минские договоренности не будут выполнены полностью и пока Россия не вернут Украине аннексированный Крымский полуостров.
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