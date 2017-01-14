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Гройсман рассказал о цели Украины на 2017 год

Гройсман рассказал о цели Украины на 2017 год
На своей странице в «Фейсбуке» возглавляющий Кабинет министров Украины Владимир Гройсман заявил, что текущий год станет периодом настоящего роста в сфере экономики, несмотря на то, что 2017-й будет для страны достаточно непростым годом.

Как информирует replyua.net, в соответствии со словами главы правительства, такие выводы сегодня можно смело делать с тех данных, которые сегодня дают сигнал о начале активизации внутренних процессов в жизни экономического сектора, что, согласно мнению главного министра страны, безупречно отразится на итоговых данных.

Глава правительства заявил: «Текущий год, который только начался, будет не простым для нас, и нам стоить понимать это. Вот, к примеру, информация от ПАО «Укрзалізниця» - за прошлый год количество грузовых перевозок внутри государства стало больше на 12 миллионов тонн, импорта – на 1 миллиард и 200 миллионов тонн. Это больше соответственно на 7,7 и 4,4 процента, нежели аналогичные показатели в 2015 году. В целом железная дорога Украины переправила с места на место 114,5 миллиона тонн по экспорту и 16,9 миллиона тонн транзитных грузов. В этом году основной для нас задачей является запуск маховика экономразвития. Наша стратегия основывается на том, что Украинское государство должно быть успешным и сильным».
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