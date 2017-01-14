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Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!

Обурена Геращенко: Чому нікого не хвилює відсутність українських каналів у Росії?!
Заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина відреагувала на заяви ОБСЄ та міжнародних організацій щодо зупинки трансляції на території України російського телеканалу «Дождь»: «Нехай вони виступають за трансляцію українських каналів на території Російської Федерації». Про це вона заявила сьогодні, 14-го січня, у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.

«На території Росії немає жодного українського телеканалу. Жодного! І чомусь це ніколи не турбувало шановну пані Дуню Миятович та ОБСЄ, та ніяку міжнародну організацію з прав людини чи спілку журналістів», - наголосила віце-спікер ВРУ. Також Геращенко звернула увагу на те, що в РФ на сьогоднішній день проживає мільйонна українська діаспора, щороку туди їде працювати ще декілька десятків тисяч українців, після окупації Донбасу до Росії як переселенці виїхало ще декілька десятків тисяч.

В той самий час заступниця Парубія зауважила, що робота українських телеканалів постійно блокується на території окупованого Донбасу та Криму. «Чому ОБСЄ та міжнародники не роблять гучних заяв з цього приводу? Можливо тому, що туди нікого не впускають, і туди не мають доступу ніякі моніторингові місії? Займіться краще цим питанням», - обурилася Геращенко.
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