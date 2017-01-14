Порошенко определен самым богатым чиновником Украины, - Forbes

В соответствии с версией журнала Forbes, выпускающегося в Украине, действующий президент государства Петр Порошенко возглавил перечень самых богатых чиновников нашей страны.
Как информирует replyua.net, изданных журнала стало известно, что прибыль гаранта Конституции Украины в 2015 году достигла почти миллиарда долларов, а точнее немного более 940 миллионов «зеленых». Примечательно, что такая сумма составляет практически третью часть от прибыли 20 чиновников, внесенных изданием в список самых богатых людей Украинского государства. Если смотреть на заполненную президентом декларацию, то на своих счетах украинский лидер имеет двадцать шесть миллионов и семьсот тысяч американских долларов.
Примечательно, что большая часть попавших в такой список участников выбирают вариант хранения средств в кэше. Однако это не касается двух чиновников из такого списка, которые в 2015-м не задекларировали никакой наличности, - Леонида Климова и Константина Жеваго. Именно последний, господин Жеваго, занимает следующую позицию в списке за Петром Порошенко. Как известно, нардеп владеет 51 процентов акций одной из самых крупных сырьевых компаний Украинского государства. В ТОП-3 самых богатых чиновников вошел также Вадим Новинский.