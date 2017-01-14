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Порошенко: Чехія повертає останки О. Олеся Україні

Порошенко: Чехія повертає останки О. Олеся Україні
Влада Чехії нещодавно дала дозвіл на вивезення українською стороною ексгумованих останків українського поета та письменника Олександра Олеся. Про це сьогодні, 14-го січня, у себе в Твіттері написав президент України Петро Порошенко, передає replyua.net.

«Чеська влада дала нам дозвіл на вивезення до України ексгумованих останків поета та письменника О. Олеся. Почалася підготовка до перевезення решток відомого українця в найкоротший час», - зазначив глава держави. Раніше повідомлялося, що останки українського поета та письменника Олександра Олеся, якого було поховано на території Чехії, де він проживав тривалий час і де помер, було примусово ексгумовано.

Через деякий час Міністерство закордонних справ України заявило, що останки відомого українського діяча Олександра Олеся та його дружини після перевезення в Україну буде перепоховано належним чином. Олександр Іванович Кандиба (справжнє ім’я – ред.) народився 5-го грудня 1878 року у Харківській області. Коли Олександру було 11 років його батько Іван Федорович утопився у річці Волзі, коли працював на рибних промислах у Астрахані. Частину свого життєвого шляху письменник пройшов в Україні, а частину – в Чехії, де він і займався своєю творчою діяльністю. Помер 22 липня 1944 році у Празі.
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