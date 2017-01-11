Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на создание новых рабочих мест, сообщает replyua.net.
По словам премьер-министра Украины, система занятости в нашей стране должна быть полностью изменена. «Скоро мы должны завершить работу над формированием подходов, и я считают, что мы уже успели многое сделать. Пора переходить к фактическим изменениям. Хочу замолвить слово за Службу занятости. Больше я не собираюсь ее содержать, так же, как и не собираюсь содержать безработных в Украине. Я собираюсь дать людям не только нормальные рабочие места, но и нормальную зарплату», подчеркнул Гройсман.
По его мнению, теперь у тех, кто занимается Службами занятости, этот вопрос должен стоять на повестке дня. Гройсман попросил Реву, чтобы он донес соответствующую информацию до руководителей Службы занятости. «Всех разгоню и приведу тех, кто исправит ситуацию», отметил премьер.