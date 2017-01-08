Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Петицию о праве украинцев владеть оружием на сайте президента Украины Петра Порошенко подписали рекордное количество людей. По мнению советника министра МВД Украины Ильи Кивы, наличие на руках у рядовых граждан страны короткоствольного оружия значительно уменьшит показатели преступности в Украине.
«Я четко уверен, что на сегодняшний день, если брать внимание то, в каком состоянии пребывает Украина, не может быть и речи о том, чтобы бояться принимать те законы, которые смогут регламентировать отношения граждан и оружия. Нашим гражданам нужно иметь возможность себя защитить, а для этого им нужно оружие. Это значит, что соответствующие законы должны быть поддержаны большинством депутатов уже в ближайшее время», – отметил Кива.
По его совам, если в Украине действительно есть депутаты-патриоты, которые заботятся о народе, они должны на первых сессиях выдвигать эти законы, которые разрешают украинцам иметь короткоствольное оружие. Потому что это сохранит жизнь нашим гражданам, потому что это даст возможность защиты своей жизни нашим гражданам. «В нашей стране больше порядочных людей, чем бандитов. Если у порядочных людей появится оружие, то я считаю, что не будет места бандитам», – резюмировал Илья Кива.