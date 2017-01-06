Контрабанда кругляка процветает: с Украины пытались вывезти 29 вагонов леса

В своем аккаунте в Facebook являющийся спикер Госпогранслужбы Украинского государства Олег Слободян написал сообщение, что сотрудники пограничной службы на приграничном пропускном пункте с Румынским государством пресекли попытку переправить контрабанду при помощи «поезда-товарняка», а именно – 29 вагонов, заполненных лесом-кругляком.
Как информирует replyua.net, при этом пограничник отметил, что пресечение попытки переправить контрабандный груз имело место в пропускном пункте «Кучурган – ж/д станция». Экспертам в ходе исследования сопровождающих документов удалось заметить, что из Украинского государства пытаются вывезти вовсе не древесину для топки, а запрещенную законом Украины к продаже «деловую». Было также выявлено, что отправляли такую продукцию зарегистрированные в Киевском регионе и непосредственно в самой столице предприятия.
В это же время сотрудники пограничной службы выявили, что суммарное количество вагонов в перевозящем контрабанду составе должно было насчитывать пятьдесят шесть единиц, однако на «Кучурган» прибыло всего лишь двадцать девять. Как выяснилось, в настоящее время на разных ж/д станциях Одесской области находятся остальные двадцать семь вагонов.