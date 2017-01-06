Тука рассказал о еще одной российской угрозе для Украины

Помощник руководителя Министерства по вопросам временно оккупированных земель Донбасса Георгий Тука на своей странице в Facebook рассказал, что в настоящее время для Украинского государства существует еще одна угроза со стороны РФ. По его словам, это еще одна – экономическая составляющая оцепления, которая не менее опасная, нежели военная составляющая оккупации России.
Как информирует replyua.net, в своем сообщении Тука говорит: «В свое время осуществлялись вкладывания Россией в украинскую экономику, нам об этом рассказывали – российская сторона приобрела то предприятие, то финансовое учреждение, ту отрасль. Ранее это все преподносилось как положительные новости в межгосударственных отношениях, а также как плод укрепляющихся взаимоотношений в разных сферах. Но вот призывов, которые бы направляли к удержанию безопасности украинской экономики, я тогда почти не слышал. В «гибридной войне» свое действие начала экономическая составляющая, но уже после того, как были применены пропаганда и политика».
В соответствии со словами чиновника, на сегодняшний день никто не может знать насколько деньги РФ оказывают влияние на украинскую экономику, безопасность и политический сектор. В результате необходимо тщательно проанализировать состояние задействованных в промышленных цепочках предприятий. Тука утверждает, что совсем не обязательно управлять целой отраслью, чтобы иметь возможность остановить ее.