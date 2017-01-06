Из-за морозов отбор газа в хранилищах Украины увеличился в два раза

Из подземных хранилищ Украины отбор газа за последние несколько дней увеличился сразу в два раза, и это связано только с ухудшением погодных условий. Как информирует replyua.net со ссылкой на Укртрансгаз, сейчас отбор газа каждые сутки достигает ста миллионов кубометров.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сегодня написал Максим Белявский, пресс-секретарь «Укртрансгаза». По его словам, по сравнению с показателями 1 января за последние сутки отбор газа вырос сразу в два раза. «Отбор газа из хранилищ пришлось увеличить до ста миллионов кубометров в сутки из-за резкого похолодания. Прогнозируемый суточный режим равен примерно 83 процентам от текущих мощностей газовых хранилищ, и этого вполне достаточно для покрытия всех потребностей потребителей в Украине», сообщил Белявский.
Напомним, что запасы газа в ПХГ в период с 25 декабря по 1 января сократились почти на три процента, и сейчас они достигают 11 миллиардов 949 миллионов кубометров (по состоянию на 2 января). 1 января суточный отбор газа не превышал 43 миллионов кубометров. Из-за похолодания объемы отбора топлива будут увеличиваться.