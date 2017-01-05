Як чиновники приховують свої статки, не наражаючись на небезпеку

Наразі відомо, що 115 українських чиновників у своїх електронних деклараціях вказали 375 офшорних компаній, які зареєстровані в 41 країні. Проте майно даних компаній до декларацій вони не занесли. Про це пише видання «DW» з посиланням на дані ініціативи «Народне НАЗК», передає replyua.net.
Керівник «Центру протидії корупції» Каленюк Дарина переконана, що Національне агентство з питань запобігання корупції має провести відповідну кількість розслідувань до кількості компаній. НАЗК має з’ясувати, чи володіють ці компанії якимось майном, чи вони просто рахуються як «поштові скриньки». В той самий час саме НАЗК не бачить для цього ніяких підстав, оскільки закон про декларування не має в собі чіткого формулювання щодо необхідності вносити до декларацій крім фірм ще й їхній майновий стан.
Згідно з такими висновками координатор організації «Декларації під контролем» Дрік Олександр переконаний, що така ситуацій може бути використана чиновниками та політиками для того, щоб приховувати своє майно за юридичними особами і при цьому уникати відповідальності. Як повідомлялося раніше, журналісти програми «Схеми» знайшли не задекларовану віллу українського президента Петра Порошенка у Іспанії.