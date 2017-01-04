Рабинович о перезахоронении Олеся: Не нужно делать из Украины всеобщее кладбище

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Одиозный экс-депутат «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов раскритиковал идею о том, чтобы перезахоронить останки украинского писателя Александра Олеся на Лукьяновском кладбище в Киеве.Вадим Рабинович назвал безумием идею украинской власти о перезахоронении выдающихся украинцев, которые умерли за границей, в Украине. «Давайте возьмем тогда 250 тысяч украинцев, которые похоронены по всему миру, и перевезем их в Украину, тем самым, сделаем из нашей страны всеобщее кладбище. Почему этими людьми никто не занимается пока они живы. Как только кто-то из украинцев умирает за границей сразу начинаются разговоры о перезахоронении его в Украине», – отметил Рабинович.По его словам, все заявления происходят на истерике, на самом же деле никто нашей диаспорой за границей не занимается и не поддерживает контакт, как только кто-то умирает, тогда лишь вспоминает.Напомним, останки Александра Олеся были эксгумированы на кладбище в столице Чехии Праге, где писатель был похоронен. Родственники выдающегося украинца, которые живут в Канаде, не стали перечить против того, чтобы окончательный покой их предок обрел в Украине.