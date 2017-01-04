Доник: проблема Украины - отсутствие доверия к власти

Блогер и волонтер Роман Доник пишет на своей старнице в Фейсбуке, что в Украине совсем сломан механизм веры (не религиозной) и доверия ко всему, что входит в политическую, государственную и медийную схему, - передает replyua.net.
Доник сообщает: «Нам врут все – политики, чиновники, средства массовой информации». По его мнению, эта ложь совершается не всегда в каких-то личных интересах – иногда это делается, по мнению врущего, ради идеи, ради интересов страны, ради интересов нации. Он пишет: «Министерства врут официально в ответах на запросы. Врут речники Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Уличенные во лжи, как ни в чем не бывало, продолжают работать на своих должностях. СМИ, даже с самой кристально чистой репутацией, хотя бы раз врали в угоду их владельцам или хотя бы смещали акценты».
Он подчеркивает: «У нас вопрос доверия и веры выстраивается по системе личных симпатий, интуиции и того, насколько подаваемая информация соответствует нашему мироощущению и нашим убеждениям. Это вполне нормально, однако все же должны быть какие-то институции, которым можно было бы доверять безоговорочно. А у нас их нет». Волонтер пишет, что если бы было хоть одно министерство, которому можно на 100% доверять, хоть один спикер госсистемы, хотя бы одно СМИ, все бы, возможно, было по-другому. Он резюмирует: «Да, безусловно, есть отдельные люди, доверие к которым очень высоко. Но в целом всему, что хоть как то связано с государством, политикой и СМИ доверия просто нет. И я откровенно говоря не представляю, как эта ситуация может измениться в ближайшем времени».