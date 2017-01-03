За доходами держбюджет залишився без 1.7%

Доходи державного бюджету України за 2016 рік становили 616.22 мільярда гривень, що у свою чергу більше на 15% від доходів бюджету за 2015 рік, але водночас менше на 1.7 відсотка, ніж було заплановано. Про це можна дізнатися з даних Державної казначейської служби, передає replyua.net.
У інформаційному листі вказується, що за січень-грудень минулого року загальний фонд державного бюджету України за доходами не довиконано всього на 0.2 процента. Надходження за 2016 рік становили 574.66 мільярда гривень, що у свою чергу на 14% більше за показник минулого року. в той самий час у повідомленні зазначається, що податковими органами до держбюджету за 2016 рік було передано понад 283 мільярдів гривень, що майже на 31% перевищує результати попереднього року та на 5% менше від встановленого плану на 2016 рік.
Також відшкодування ПДВ у 2016 році перевищило показник минулого року аж на 38% і становило 94.4 мільярда гривень. При тому органи митної служби забезпечили надходження до державного бюджету України в минулому році 235.3 мільярда гривень – на 16% більше від показника 2015 року та на 8.4% більше від плану на 2016 рік. Як повідомлялося, 21-го грудня ВРУ прийняла держбюджет на 2017 рік.