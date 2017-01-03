СБУ відреагувала на заяви Ле Пен щодо Криму

Служба безпеки України не виключає можливості заборони на в’їзд до України проросійському кандидату в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у зв’язку з нещодавніми її заявами щодо окупованого Криму. Про це розповів керівник апарата голови СБУ Ткачук Олександр, передає replyua.net.
«Якщо публічні особи роблять подібні заяви, то Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ реагують на це відповідним чином. Наразі я не можу виключити можливості заборони на в’їзд Ле Пен до України або впровадження проти неї будь-яких інших обмежувальних заходів», - зазначив Ткачук. В той самий час він зауважив, що прийняття такого важливого рішення залежить не лише від Служби безпеки, а й від МЗС України, оскільки питання стосується громадянина іншої держави.
Як повідомлялося раніше, під час розмови з журналістами одного з французьких видань Ле Пен заявила, що у разі, якщо вона стане президентом Франції, то відразу ж визнає Крим частиною Російської Федерації, «і взагалі вона була проти запровадження Європейським союзом антиросійських санкцій», оскільки не вважає анексію українського півострова протиправною дією а Росію – країною-агресором.