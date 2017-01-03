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Пашинський залишився без пістолету

Пашинський залишився без пістолету
Нещодавно прокуратура вилучила у народного депутата від фракції «Народний фронт» Пашинського Сергія зброю, з якої він прострелив ногу людині напередодні Нового року під Києвом. Про це сьогодні, 3-го січня, під час прес-конференції розповів прокурор Київської області Чібісов Дмитро, передає replyua.net.

У своєму повідомленні київський прокурор розповів, що Пашинський застосував пістолет австрійського виробника Glock. «У нардепа було вилучено пістолет та набої до нього. Також представники прокуратури вилучили у Пашинського дозвільну документацію», - зазначив він. «Наразі ми маємо попередньо встановлену кваліфікацію справи. Вона була встановлена органом, який починав нею займатися. На даний момент прокуратура з’ясовує всі деталі обставин, допитує свідків. Після ретельного вивчення справи ми зможемо сказати більш конкретно, яка є ознака злочину у діях депутата», - розповів Чібісов.

Як повідомлялося раніше, близько 17-ї години 31-го грудня 2016 року, коли нардеп Сергій Пашинський разом зі своєю дружиною поверталися додому, на лісовій дорозі у Васильківському районі між депутатом та чоловіком на ім’я Хімікус В’ячеслав виник конфлікт, після чого парламентар прострелив ногу людині.
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