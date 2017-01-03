В Україні будуть виготовляти М-16

Концерн «УкрОбороПром» візьметься за виготовлення американської автоматичної гвинтівки М-16. Про це у вівторок, 3-го січня, під час прес-конференції розповів заступник гендиректора з авіабудування та виробництва «УкрОбронПрому» Коробов Володимир, пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день ми маємо проект, в який ми вже занурилися достатньо глибоко. Мова йде про виготовлення американської автоматичної гвинтівки М-16 на території нашої держави», - заявив він. «Це новий для нас проект, який ми будемо реалізовувати. Сподіваюся, що вже незабаром ми перейдемо до практичної частини. Для України це буде означати перехід до стандартів Північноатлантичного альянсу, що в свою чергу відкриє пряму дорогу для нашої країни перед вступом в НАТО», - розповів Коробов.
В той самий час керівник «Укроборонсервісу» Микитюк Сергій зазначив, що на сьогоднішній день гвинтівка М-16 знаходиться на озброєння армій 40 країн світу. Тобто, виходячи з його слів, виготовлення М-16 в Україні матиме позитивний вплив на економіку країни. Оскільки, якщо Україна буде експортувати американську зброю, то це може стати окремим фінансовим потоком для Державного бюджету.