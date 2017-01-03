МЗС буде вирішувати питання перепоховання Олександра Олеся

Міністерство закордонних справ України негайно втрутиться у ситуацію, що стосується поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів прес-секретар президента України Цеголко Святослав, передає replyua.net.
У своєму повідомленні він зазначив, що це була ініціатива президента Петра Порошенка. При цьому Міністерство закордонних справ України перед перепохованням письменника має зв’язатися з його родичами у Канаді та обговорити можливості перепоховання Олеся на території України. Як повідомлялося раніше, у Чехії було примусово ексгумовані рештки відомого письменника з України Олександра Олеся. Нещодавно видання «ZN.UA» повідомило, що у могилі українського письменника вже збираються поховати інше тіло.
Як відомо, Олександр Олесь народився 5-го грудня 1878 року на Сумщині у сім’ї чумаків. Справжнє ім’я – Олександр Іванович Кандиба. Псевдонім Олександр Олесь український письменник взяв для публікування своїх творів. 22-го липня 1944 року письменник пішов з життя у Празі. Його тіло було поховане на Ольшанському кладовищі у Празі. По всій території України існує багато вулиць, які названі в честь Олеся.