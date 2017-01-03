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НБУ знизив готівковий розрахунок для фізичних осіб

НБУ знизив готівковий розрахунок для фізичних осіб
Національний банк анонсував зниження максимальної суми готівкових розрахунків за участі фізичних осіб з 150 тисяч гривень до 50 тисяч грн. з 4-го січня. Про це повідомляється у постанові правління Нацбанку №407, яку було опубліковано на сайті регулятора, передає replyua.net.

Відповідною постановою Національний банк знизив суму розрахунку готівкою між фізичною собою та підприємством протягом одного дня до 50 тисяч гривень. Така ж сама ситуація стосується і договорів купівлі-продажу між фізичними особами. В той самий час у повідомленні зазначається, що фізичні особи мають право здійснювати розрахунки понад 50 тисяч гривень шляхом переведення коштів з одного рахунку на інший у національній валюті.

Безготівкові перерахування можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки мають забезпечувати клієнтам перерахування у повному обсязі від потреби клієнта. В той самий час сума готівкових розрахунків протягом одного дня між підприємствами (юридичними особами) залишається незмінною – 10 тисяч гривень. В той самий час у повідомленні регулятора не вказано, з якою метою саме Нацбанк ввів запроваджує дані обмеження для фізичних осіб, зменшуючи таким чином безготівкове обмеження втричі.
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