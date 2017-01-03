Трампу буде не просто налагодити стосунки з РФ

Новообраному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу доведеться прикласти багато зусиль для того, щоб нормалізувати відносини з Російською Федерацією. Про це розповів колишній генеральний консул України в Единбурзі та Стамбулі, керівник правління фонду «Майдан закордонних справ» Яременко Богдан, передає replyua.net.
«Головною перепоною на шляху Трампа стане Конгрес. Скажу більше, заважати новообраному президенту буде не лише демократична частина, а й республіканська. На сьогоднішній день у США вже сформувалася сильна та безкомпромісна позиція з необхідності підсилити тиск проти Російської Федерації. Для американців РФ – це країна-окупант та агресор, з яким потрібно боротися, а не налагоджувати стосунки», - зазначив Яременко.
Також він зауважив, що така політика США підтримується не лише в Конгресі, а й в діючій адміністрації Обами та експертному товаристві США. «Якщо діючій адміністрації залишилося недовго, то протидію Трампу у відновленні відносин з Росією буде чинити вся американська еліта. Тиск на нього буде досить сильним, тому розраховувати на скасування санкцій не варто», - додав Яременко. Як відомо,20-го січня 2017 року пройде інаугурація Дональда Трампа на посаду президента США.