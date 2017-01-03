Президент підписав закон про Вищу раду правосуддя

Президент України Петро Порошенко ухвалив закон про Вищу раду правосуддя в процесі зустрічі з керівником Вищої ради юстиції Бенедисюком Ігорем та заступником керівника Адміністрації президента Філатовим Олексієм. Про це повідомляється на офіційному веб-сайті глави держави, передає replyua.net.
Під час зустрічі президент Порошенко зауважив, що 2016-й став роком серйозних реформ у судовій системі. «Нами було затверджено та запущено в дію ряд конституційних змін в частині правосуддя. Ми започаткували новий орган – Вищу раду правосуддя або скорочено ВРП», - зазначив він. «Це буде якісно новий орган, який дозволить виключити з судової системи політичну складову. Тепер призначеннями буде займатися саме ВРП, а не Верховна Рада. Крім того вона буде вирішувати питання звільнення та притягнення до відповідальності суддів», - додав Порошенко.
В той самий час президент зазначив, що проект закону про Вищу раду правосуддя отримав ряд позитивних відгуків від Венеціанської комісії, Євросоюзу та Сполучених Штатів. «Переконаний, що ці дії приведуть український народ до головної мети – мети на справедливість та справедливий суд», - наголосив президент Петро Порошенко.