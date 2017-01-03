валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

В ночь на 4 января украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды

В ночь на 4 января украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды
Жители северного полушария смогут сегодня вечером увидеть метеорный поток Квадрантиды в пространстве рядом с созвездием Большой Медведицы, передает replyua.net.

Скорость метеорного потока будет очень высокой – от 40 до 200 единиц каждый час, и все звезды, приближающиеся к поверхности Земли, будут сгорать примерно в восьми километрах от нее. Этот метеорный поток начался еще 28 декабря, однако именно в ночь на 4 января он достигнет своего пика и закончится в ночь на Рождество. Впервые это явление было описано в начале девятнадцатого века итальянцем Антонио Брукаласси. Через несколько десятилетий астрономы смогли доказать, что этот процесс имеет цикличность – метеорный поток проносится мимо Земли ежегодно. Прародителями метеорных поток чаще всего бывают кометы, однако Квадрантиды – это совершенно другое явление.

Астрономы не исключали, что «родитель» этого потока когда-то был разрушен, но 13 лет назад ученые открыли этот астероид, и он является обломком большой кометы. Звездопад можно будет наблюдать в эту ночь на открытой местности, в ясную погоду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения
Важное за сутки
02 янв 2017
31210

Виктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Известный украинский журналист и блогер Виктор Уколов в своем блоге пишет о том, что самый лучший ответ олигарху Виктору Пинчуку, который разразился своими прокремлевскими взглядами на страницах

02 янв 2017
13863

Аксьонова розлютило святкування дня народження Бандери: Людожери

Святкуючи день народження головного українського націоналіста Степана Бандери та влаштовуючи в честь цього смолоскипну ходу українці власноруч знищують державність та власний імідж перед світовим

02 янв 2017
10336

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

Борис Тодуров, директор Института сердца МОЗ Украины, обвиняет Ульяну Супрун в халатности, безответственности и в провале всех реформ, передает replyua.net со ссылкой на Вести. По словам

Последние новости

Запасов газа в хранилищах Украины становится меньше

Премьер-министр Израиля три часа провел в полиции

В ночь на 4 января украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды

В зоне АТО Украина понесла небоевые потери

Пономарь: немного важной информации о Трампе

Путин может начать новый конфликт – политолог

Самый старый человек в мире отпраздновал 146-летие

Новий кривавий бунт в тюрмі в Бразилії

На кордоні РФ з Естонією – двокілометровий затор

Доник: дело не в Порошенко, а в системе, которая не изменилась

Социальные сети высмеивают версию Пашинского об инциденте

Понтифик о педофилии в церкви: это грех, который нас позорит

Маккейн: ми можемо ще більше ослабити й так слабку економіку росіян

Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей

Ученые сделали шокирующее заявление о настоящих причинах крушения Титаника

Маккейн розповів що він думає про «план Кісінджера»

У Бразилії є загиблі під час тюремного бунту

Премьер-министра Израиля подозревают в совершении преступления

Ученые из Германии нашли овощ, решающий проблему никотиновой зависимости

Куба отмечает годовщину революции демонстрацией военной мощи

 Новости за день