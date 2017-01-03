В ночь на 4 января украинцы смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды

Жители северного полушария смогут сегодня вечером увидеть метеорный поток Квадрантиды в пространстве рядом с созвездием Большой Медведицы, передает replyua.net.
Скорость метеорного потока будет очень высокой – от 40 до 200 единиц каждый час, и все звезды, приближающиеся к поверхности Земли, будут сгорать примерно в восьми километрах от нее. Этот метеорный поток начался еще 28 декабря, однако именно в ночь на 4 января он достигнет своего пика и закончится в ночь на Рождество. Впервые это явление было описано в начале девятнадцатого века итальянцем Антонио Брукаласси. Через несколько десятилетий астрономы смогли доказать, что этот процесс имеет цикличность – метеорный поток проносится мимо Земли ежегодно. Прародителями метеорных поток чаще всего бывают кометы, однако Квадрантиды – это совершенно другое явление.
Астрономы не исключали, что «родитель» этого потока когда-то был разрушен, но 13 лет назад ученые открыли этот астероид, и он является обломком большой кометы. Звездопад можно будет наблюдать в эту ночь на открытой местности, в ясную погоду.