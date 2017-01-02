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Социальные сети высмеивают версию Пашинского об инциденте

Социальные сети высмеивают версию Пашинского об инциденте
Социальные сети сегодня обсуждают инцидент с участием депутата Верховной Рады Украины от Народного фронта Сергея Пашинского. Как сообщалось ранее, в канун Нового года на него напали, и он вынужден был применить огнестрельное оружие, в результате чего ранил мужчину. Известные украинские блогеры также прокомментировали случившееся, - передает replyua.net.

Ким Ахеджаков на своей странице в Фейсбуке пишет: «Ремарка по поводу инцидента с Пашинским. Посмотрел интервью с пострадавшим. Оба персонажа – и раненый и депутат друг друга стоят. Но сейчас не об этом. Рассмешила одна реплика – в одной руке я держал бутылку, в другой телефон, по которому говорил с женой и при этом мы, вместе с водителем, толкали микроавтобус! Очень хотелось бы посмотреть на эту картину».

Блогер, известный под псевдонимом David Braun в Фейсбуке сообщает: «Вот, что меня больше всего напрягает в версии Пашинского, это то, что он был трезв как стеклышко 31-го и за руль при этом села жена. Лично я не помню ни одного случая, когда мы ехали вдвоем в машине и за руль села жена, если я был трезв. Расскажите, а как у Вас? Может это только я сексист такой».
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