«УЖД» сделала заказ платформ у Тигипко на 44 млн. гривен

Согласно итогам тендера отделение «Центр сервиса транспорта «Лиски» от железной дороги Украинского государства («УЖД») в третьей декаде декабря 2016 года сделало заказ фитинговых платформ предприятию «Днепровагонмаш», входящего в группу украинского бизнесмена Сергея Тигипко общей стоимостью в 43 миллиона 840 тысяч гривен, о чем сообщают СМИ.
Как передает replyua.net, со ссылкой на информацию системы prozzoro «Наші гроші» проинформировали: «До 31 декабря 2017 года предприятие, которые является во владении бизнесмена Сергея Тигипко, осуществит поставку 53 платформ-вагонов, не имеющих бортов для контейнеров, которые могут перевозить груз весом в 72 тонны. Стоимость одной единицы такой продукции составляет 827 тысяч украинских гривен».
При этом отмечается, что продукция будет укомплектована двухосевыми телегами, датчиками бортов с кодом, соединениями воздуховода без резьбы, аппаратом поглощения Т1, а также сцеплением СА-3. Примечательно, что такая продукция способна передвигаться на скорости с максимальным показателем в 120 километров в час. Весь период службы продукции 32 года, а до капремонта – 17 лет, период времени между ремонтами депо – два года.