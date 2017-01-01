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Генерал пояснив, чому світ боїться Путіна

Генерал пояснив, чому світ боїться Путіна
Головна причина, чому світове співтовариство так «лояльно» ставиться до військових злочинів Російської Федерації, полягає у великому ядерному потенціалу федерації. Саме тому Захід фактично «проковтнув» анексію Кримського півострова та окупацію Донбасу. Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу Уманцев Дмитро під час розмови з кореспондентами, передає replyua.net.

«Спочатку Путін вирішив потренуватися з анексією Криму – проковтнули, не зважаючи на легкі антиросійські санкції. Потім він зібрався та пішов на материкову частину України, і тут світ ледве не подавившись ковтнув, говорячи відверто, впровадивши лояльні санкції проти окупанта. Тому цілком логічно, що на цьому російський диктатор не зупиниться і буде йти далі», - пояснив він.

Також Уманцев зауважив, що світова система безпеки не вжила ніяких кардинальних дій щодо цього. «Вони нічого не зробили рішучого для того, щоб дати Путіну по голові та зупинити його», - наголосив офіцер. За його словами, вся ця «бездіяльність» зумовлені страхом. «Не потрібно забувати, що РФ на сьогоднішній день має другий за величиною ядерний потенціал у світі. Це одна з держав, яка має майже мільйонну армію», - зауважив він.
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