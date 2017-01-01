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Гройсман розповів, коли Донбас та Крим повернуться до України

Гройсман розповів, коли Донбас та Крим повернуться до України
Де окупація Кримського півострова та Донбасу має відбутися протягом наступних трьох років. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net.

«Щодо окупованого Донбасу та Криму. Тут можна сказати наступним чином: потрібна соціальна реінтеграція та повне звільнення територій. Також ми маємо стратегію щодо ведення інформаційної політики. Наразі ми маємо чіткий та продуманий план дій щодо повернення втрачених територій до 2020 року», - заявив він. За словами глави уряду, цей план та всі заходи, які він передбачає, мають бути виконані протягом наступних трьох років, щоб «2020 рік ми зустрічали в українському Криму та українському Донбасі».

«Даний план було розроблено українською владою спільно з експертами в різних галузях, серед яких військова сфера, економіка, соціологія та культура», - додав він. В той самий час Гройсман не пояснив, які саме пункти плану та стратегії Україна має наміри втілювати протягом наступних кількох років для повернення в територіальну цілісність окупованих територій, які вже майже три роки знаходяться під окупацією сусіда-агресора. Згідно з даними штабу АТО, наразі ситуація в зоні бойових дій залишається досить напруженою.
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