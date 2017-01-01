Гройсман розповів, коли Донбас та Крим повернуться до України

Де окупація Кримського півострова та Донбасу має відбутися протягом наступних трьох років. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net.
«Щодо окупованого Донбасу та Криму. Тут можна сказати наступним чином: потрібна соціальна реінтеграція та повне звільнення територій. Також ми маємо стратегію щодо ведення інформаційної політики. Наразі ми маємо чіткий та продуманий план дій щодо повернення втрачених територій до 2020 року», - заявив він. За словами глави уряду, цей план та всі заходи, які він передбачає, мають бути виконані протягом наступних трьох років, щоб «2020 рік ми зустрічали в українському Криму та українському Донбасі».
«Даний план було розроблено українською владою спільно з експертами в різних галузях, серед яких військова сфера, економіка, соціологія та культура», - додав він. В той самий час Гройсман не пояснив, які саме пункти плану та стратегії Україна має наміри втілювати протягом наступних кількох років для повернення в територіальну цілісність окупованих територій, які вже майже три роки знаходяться під окупацією сусіда-агресора. Згідно з даними штабу АТО, наразі ситуація в зоні бойових дій залишається досить напруженою.