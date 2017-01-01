Чалий: Пінчуку потрібно покинути ідею з заграванням перед ворогом

Висловлювання українського олігарха Віктора Пінчука у статті для американського видання «The Wall Street Journal» являється нічим іншим, які підігруванням країна-агресору. Про це заявив на своїй сторінці у Фейсбуці повноважений посол України у Сполучених Штатах Чалий Валерій, передає replyua.net.
«Мене вже неодноразово запитували про ставлення до статті Віктора Пінчука для американського журналу. Правду кажучи, ніякого ставлення у мене до цього немає. Все що можу сказати з цього приводу: це проста спроба збільшити свій бізнес-рейтинг в очах Росії. І це саме той випадок, коли «Акела дав маху», - сказав він. «Мене хвилює лише те, що ми тут, у США, намагаємося протидіяти російським та проросійським інформаційним атакам в той час, коли з України підігрують ворогу. На це не вистачить ніяких ресурсів. Сподіваюся, що в новому році великий бізнес почне інвестувати в себе на своїх партнерів в Україні, а не працювати на руку противника», - додав Чалий.
Як повідомлялося раніше, у своїй статті для WSJ Віктор Пінчук закликав українців фактично здати агресору Крим в обмін на Донбас та відмовитися від інтеграції в Євросоюз та НАТО. Дана стаття також викликала резонанс серед користувачів соціальних мереж. Люди обурені таким «підходом до справ олігарха».