Геращенко пояснила, з ким потрібно вести переговори, щоб звільнити українських заручників

Діалоги стосовно звільнення українських громадян з полону терористів мають вестися виключно з Російської Федерацією, без участі представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Про це розповіла представник України у гуманітарній групі тристоронньої контактгрупи Ірина Геращенко під час виступу в телеефірі на «5 каналі», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день питання про заручників стало найбільш важким та емоційним для української сторони. Це той вирішальний елемент, той козирний туз, який Росія тримає у своєму рукаві та намагається ним шантажувати не лише Україну, а і ввесь цивілізований світ, вимагаючи амністію для своїх бойовиків. І рішення про час та умови звільнення наших співвітчизників приймають не Ігорьок і не Сашенька (Плотницький та Захарченко – ред.), а саме у Кремлі вирішується це питання», - пояснила вона.
«Тому, розуміючи хто головний у всьому цьому синдикаті, потрібно вести правильні та конструктивні переговори для звільнення наших полонених», - наголосила Геращенко. Як повідомлялося раніше, ватажки бандформувань «ЛНР» та «ДНР» Ігор Плотницький та Олександр Захарченко блокують вирішення питання про звільнення заручників з полону.