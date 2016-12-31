Полторак поздравил украинских военных с Новым годом

На своей странице в Фейсбуке Степан Полторак, министр обороны Украины, поздравил всех украинских военных с Рождеством и Новым годом, сообщает replyua.net.
По словам Полторака, этот года стал переломным для армии Украины, было завершено стратегическое военное планирование, кроме того, Минобороны приступило к фазе реформирования Вооруженных сил. «Мы смогли выполнить практически все мероприятия, касающиеся реформирования. На контрактную службу пришли почти 70 тысяч граждан нашей страны, что, в свою очередь, позволило отказаться от новой волны мобилизации. Резерв ВСУ сейчас достигает ста тысяч, и это великолепные результаты. Были получены расширенные боевые возможности, повысился уровень подготовки военных, улучшились обеспечение и оснащение, увеличился потенциал ВСУ», написал министр обороны.
«Уважаемые украинцы! Сегодня я благодарю вас за то, что вы продолжаете поддерживать нашу армию. Благодарю вас за заботу, которую мы ощущаем каждый день, за тепло ваших сердец, ведь оно нам необходимо. С таким народом украинская армия станет непобедимой!», подчеркнул Полторак.