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Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента

Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента
Представники правоохоронних органів затримали іноземця, який замовив вбивство свого бізнес-конкурента за 5 тисяч доларів США. Про це у четвер, 29-го грудня, повідомляє прес-служба Національної поліції України на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

У повідомленні наголошується, що зловмисник за допомогою своїх кримінальних зв’язків замовив вбивство свого конкурента по бізнесу. «Чоловік передав вбивці аванс у розмірі 300 доларів для підготовки до вчинення вбивства. Крім того він надав інформацію кілеру про діяльність жертви та надав декілька детальних фото. Крім того замовник злочину сам придумав ідею вбивства: до жертви мали увірватися у будинок під виглядом розбійного нападу, а коли б той відбивався, йому мали нанести смертельну рану голови», - повідомляє поліція.

Вбивство мало б відбутися у визначені строки, оскільки об’єкт злочину мав покинути місто через деякий час. «Поліція провела спецоперацію. Інсценувавши вбивство, підставний «кілер» отримав від замовника решту грошей – 4700 доларів. Саме тут зловмисника і затримали», - зазначається у повідомленні. Наразі порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Зловмиснику обирають міру запобіжного заходу.
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