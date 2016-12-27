Портников: прежде чем учить нас нравственности, российским интеллигентам стоит научиться ответственности

Виталий Портников на своей странице в Фейсбуке пишет о том, почему нельзя сравнивать реакцию мусульманского мира на теракты 11 сентября и реакцию украинцев на падение российского самолета Ту-154, - передает replyua.net.
Портников сообщает: «Российским морализаторам очень приятно сравнивать реакцию украинцев на гибель российского военного самолета с реакцией части мусульманского мира на 11 сентября - посмотрите, мол, какие дикари. Но мир был возмущен этой реакцией не потому, что она была дикой, а потому, что она была необоснованной. Запад не ведет войны против Востока. Запад, стремящийся уничтожить Восток, существует только в головах фанатиков. Именно поэтому радость по поводу трагедии 11 сентября была не просто дикой - она была иррациональной».
Журналист подчеркивает: «А война России против Украины - это реальность, данная нам в ощущении. На нашей территории стоят российские войска. Российские солдаты и наемники воюют российским оружием. Российские пропагандисты клевещут на нашу страну. Российские певцы в погонах и без них распевают милитаристские песни. Россия убивает, грабит, насилует и лжёт. И это - не наши фантазии. Это черным по белому написано в Конституции Российской Федерации. Там, где упомянут Крым. Быть дикарем - это значит не замечать войны. Быть дикарем - это значит не понимать собственной личной ответственности за бесконечные государственные преступления России. Быть дикарем - это означает травить каждого, кто эту ответственность осознал - от Чаадаева до Бабченко. Поэтому прежде чем учить нас нравственности, российским интеллигентам стоит научиться ответственности».