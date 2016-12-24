Ющенко рассказал, как «Межигорье» ускользнуло от Тимошенко

Экс-президент Украины Виктор Ющенко открестился от того, что именно благодаря его позиции резиденция «Межигорье» оказалась во владении президента-беглеца Виктор Януковича.
Общаясь с журналистами, Виктор Ющенко отметил, что он действительно поставил свою подпись под документом, который свидетельствовал о том, что «Межигорье» переходит с баланса Государственного управления делами Виктору Януковичу. По словам Ющенко, он был категорически против такого решение, но ему ничего не оставалось делать, так как такое решение приняла Верховная Рада, а в Украине, как известно, на то время парламент имел куда больше полномочий, чем институт президента. «Я уже неоднократно объяснял и готов объяснять еще миллион раз, что я абсолютно не причастен к тому, что «Межигорье» оказалось в руках Януковича. Парламент во главе с Владимиром Литвиным принял такое решение и я не мог его изменить», – отметил экс-президент.
Также он добавил, что, подписывая документ, он был уверен на 100%, что в «Межигорье» будет жить Юлия Тимошенко, а не Виктор Янукович.
Виктор Ющенко подчеркнул, что «Межигорье» стало символом коррупции, а не роскоши, поэтому посещать его ему совершенно не хочется.