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В Кабмине рассказали о подготовке к Евровидению-2017

В Кабмине рассказали о подготовке к Евровидению-2017
В Киеве под руководством главы правительства Владимира Гройсмана состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к проведению престижного вокального конкурса «Евровидение-2017», передает replyua.net. В частности, Гройсман рассказал, что работы по подготовке к международному эстрадному конкурсу совпадают с установленным графиком. Кроме того, премьер-министр потребовал, чтобы все ответственные лица за проведение конкурса эффективно сотрудничали между собой, так как это станет залогом успеха в проведении конкурса.

Помимо этого, между участниками совещания состоялось обсуждение вопросов разработки и принятия всей необходимой нормативно-правовой документации, творческой концепции. Были также согласованы меры для обеспечения безопасности в процессе подготовки и непосредственно проведения конкурса.

Стоит отметить, что в интервью СМИ медиа-эксперт Александр Поддубный заявил о риске репутационных потерь для Украины в связи с проведением столь масштабного конкурса. Тем временем, в Минфине Украины утверждают, что государство смогло целиком обеспечить источники для финансирования конкурса.
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Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
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