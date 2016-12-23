В Кабмине рассказали о подготовке к Евровидению-2017

В Киеве под руководством главы правительства Владимира Гройсмана состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к проведению престижного вокального конкурса «Евровидение-2017», передает replyua.net. В частности, Гройсман рассказал, что работы по подготовке к международному эстрадному конкурсу совпадают с установленным графиком. Кроме того, премьер-министр потребовал, чтобы все ответственные лица за проведение конкурса эффективно сотрудничали между собой, так как это станет залогом успеха в проведении конкурса.
Помимо этого, между участниками совещания состоялось обсуждение вопросов разработки и принятия всей необходимой нормативно-правовой документации, творческой концепции. Были также согласованы меры для обеспечения безопасности в процессе подготовки и непосредственно проведения конкурса.
Стоит отметить, что в интервью СМИ медиа-эксперт Александр Поддубный заявил о риске репутационных потерь для Украины в связи с проведением столь масштабного конкурса. Тем временем, в Минфине Украины утверждают, что государство смогло целиком обеспечить источники для финансирования конкурса.