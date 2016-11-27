Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Обнародованные электронные декларации народных депутатов стали не только поводом для народного гнева и удивления, а еще и для выяснения, кто же с народных избранников больше всего отмывает денег из Украины и пытается избежать уплаты налогов.
После детального анализа е-деклараций был составлен рейтинг любителей оффшоров. Как показали декларации, почти половина парламентариев прибегала к оффшорам. 115 декларантов признались, что имеют компании за пределами Украины, находятся они в 41 стране мира.
На последнем месте рейтинга Топ-5 любителей оффшоров оказался лидер партии «Возрождение» Виталий Хомутынник, он решил, что его девяти предприятиям комфортнее будет прописаться за рубежом. С 13 компаниями на четвертой позиции оказался депутат Степан Ивахив. На третьем месте прописались Иван Фурсин и Александр Фельдман, у них 22 компании. Безоговорочными лидерами рейтинга стали экс-регионалы Вадим Новинский и Юлия Левочкина. Новинский указал в декларации 30 предприятий за рубежом, Левочкина – 45. Как показали декларации, по всей видимости, больше всего рады украинским компаниям на Кипре, где зарегистрирована львиная доля компаний нардепов. Там же оседают и деньги, которые должны идти в украинскую казну.