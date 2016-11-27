валюта
СпецтемаСазонов: отличная пятничная новость для Украины, которую не испортит даже Янукович

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде
Обнародованные электронные декларации народных депутатов стали не только поводом для народного гнева и удивления, а еще и для выяснения, кто же с народных избранников больше всего отмывает денег из Украины и пытается избежать уплаты налогов.

После детального анализа е-деклараций был составлен рейтинг любителей оффшоров. Как показали декларации, почти половина парламентариев прибегала к оффшорам. 115 декларантов признались, что имеют компании за пределами Украины, находятся они в 41 стране мира.

На последнем месте рейтинга Топ-5 любителей оффшоров оказался лидер партии «Возрождение» Виталий Хомутынник, он решил, что его девяти предприятиям комфортнее будет прописаться за рубежом. С 13 компаниями на четвертой позиции оказался депутат Степан Ивахив. На третьем месте прописались Иван Фурсин и Александр Фельдман, у них 22 компании. Безоговорочными лидерами рейтинга стали экс-регионалы Вадим Новинский и Юлия Левочкина. Новинский указал в декларации 30 предприятий за рубежом, Левочкина – 45. Как показали декларации, по всей видимости, больше всего рады украинским компаниям на Кипре, где зарегистрирована львиная доля компаний нардепов. Там же оседают и деньги, которые должны идти в украинскую казну.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер объяснил, почему притихла Тимошенко
Важное за сутки
27 ноя 2016
11945

Эксперт: это начинает сбываться

Миллионы сторонников кандидата в президенты США Хиллари Клинтон с нетерпением ждали одного события, и, судя по всему, оно начинает происходить. Как передает replyua.net, об этом в блоге на

Последние новости

В Крыму подорожали продукты

Блогер: адреси терористів вже відомі, і скоро за ними приїдуть озброєні люди

Атаковано здание саммита ОБСЕ

Топ-5 владельцев оффшоров в Верховной Раде

Ломаченко бросили новый вызов

Будет несладко: Азаров угрожает вернуться в Украину

Рибери остается в «Баварии» до 2018 года

Почтовую площадь откроют в мае 2017, – Кличко

Стрелков: Россия близится к развалу

В Торецке задержан боевик «ДНР»

В Одессе сгорела новостройка

Допросу Януковича – быть!

В России «отругали» Трампа за слова о Фиделе Кастро

Богдан Данилишин: Пока что Украина не имеет возможности оказаться от кредитов МВФ

С 2017 года поезда Интерсити прекращают курсировать в Украине

Один из самых известных курортов в мире отказывается от оплаты наличными

Украина рискует остаться без Евровидения

Митинг в центре Киева: сторонники Саакашвили требуют роспуска Верховной Рады

Евровидение в Украине на грани срыва

Громке заявление главаря «ДНР»: планируется захват всей Украины

 Новости за день