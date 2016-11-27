Будет несладко: Азаров угрожает вернуться в Украину

Вслед за президентом-беглецом Виктором Януковичем снова объявился экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который анонсировал свое возвращение из России в Украину. Об этом одиозный политик заявил во время съезда «Союза политических мигрантов и политзаключенных Украины». С недавнего времени Николай Азаров стал активным участником данного общества, где вместе с ним собрались «товарищи по несчастью», выдворенные или сбежавшие с Украины.
Как ни странно, главная задача участников союза «мигрантов» привлечь внимание западных партнеров к тому «произволу, который на крови мирных жителей Украины устроила нынешняя власть». Николай Азаров высказал надежду, что именно лидеры западных стран найдут необходимые рычаги для безопасного возвращения «мигрантов» в Украину. Также экс-премьер рассказал, что он знает, как вывести Украину из затяжного кризиса, остановить войну на Донбассе. По словам Азарова, для этого должна уйти в отставку действующая власть. «Когда в украинцев закончится терпение – они сменят режим и обратятся к нам за помощью, тогда мы и возвратимся на Родину. Не сомневайтесь, совсем скоро придет то время, что мы вернемся в Украину и будем ее строить, как раньше, потому что мы знаем, как это делать», – отметил Азаров.