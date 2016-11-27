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С 2017 года поезда Интерсити прекращают курсировать в Украине

С 2017 года поезда Интерсити прекращают курсировать в Украине
В «Украинской железнодорожной скоростной компании» заявили о том, что с 1 января будущего года в Украине прекращается движение нескольких скоростных составов Интерсити и Интерсити+, сообщает replyua.net. По словам представителей компании, такое решение было принято из-за очень низкого спроса на билеты.

С 1 января прекращается эксплуатация поездов на маршрутах Киев-Константиновка-Киев, Киев-Запорожье-Киев, Дарница-Одесса-Дарница, Дарница-Львов-Дарница, Киев-Кривой Рог-Киев. В компании отметили, что эти поезда не будут курсировать только в новогодние дни, однако не сообщили, когда движение будет восстановлено. Также отменяется рейс на поезд 734/733 по маршруту Киев-Красноармейск 31 декабря. Поезд отправится из Киева, однако проследует только до станции Днепропетровск.

Нужно отметить, что несколько дней назад «Укрзализныця» анонсировала повышение стоимости пассажирских перевозок. В 2017 году билеты на пассажирские поезда могут подорожать сразу на 35 процентов. Кроме того, планируется повысить железнодорожные тарифы и на грузовые перевозки – примерно на 25 процентов.
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