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Митинг в центре Киева: сторонники Саакашвили требуют роспуска Верховной Рады

Митинг в центре Киева: сторонники Саакашвили требуют роспуска Верховной Рады
В украинской столице сегодня состоялся митинг политической силы «Рух правых сил», которую возглавляет бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает replyua.net. Местом, где собрались пару сотен граждан, держащих в руках флаги Евросоюза и Украины, стал памятник Вячеславу Черноволу на Музейном проулке Киева. Инициаторы митинга вручали прохожим брошюры, в которых есть разделы о сотне невыполненных обещаний украинского парламента и требования новой партии.

Среди требований участников сегодняшнего митинга – запрет политической рекламы на телевизионных каналах, снятие моратория на регистрацию партий, замена руководителя Центризбиркома и всего состава комиссии. Кроме того, митингующие выступали за запрет баллотироваться в народные избранники депутатов, которые своим голосованием поддержали «законы 16 января», отмену мажоритарной системы и за запорет на переизбрание депутатам, которые пропустили много заседаний Верховной Рады, а также кнопкодавам.

Люди полностью заполнили площадку рядом с памятником Черноволу. У них были плакаты, на которых можно было прочитать названия украинских городов, а также заявления о поддержке Саакашвили.
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