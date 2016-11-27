Боец АТО открыто обвинил Савченко в смерти солдат

Участник АТО, полный кавалер ордена «За мужество» Павел Чайка в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера напрямую обвинил нардепа Надежду Савченко в гибели его сослуживцев, которые пошли освобождать пленную Савченко и были убиты. Также боец акцентировал внимание присутствующих в студии на том, что ни одному политическому пленному в России не позволено того, что было позволено Надежде Савченко, потому что за ней стояла политическая партия «Батькивщина» и были определенные договоренности с властями России.
По словам Павла Чайки, его сослуживцы отправились на помощь Надежде Савченко и «Айдару», которые занимались мародерством, а не воевали с сепаратистами. «Почему Надежда Савченко, называя себя офицером, умалчивает о том, сколько парней было убито за то, что она осталась жива и чувствовала себя комфортно в плену. Ни один украинец, который сейчас находится в российском плену не находится в таких условиях, какие были предоставлены Савченко», – отметил Чайка.
«Почему ни один пленный украинец не выходит на суд с тризубом или флагом Украины? Просто потому что никто этого не позволяет, а Савченко было разрешено, потому что за ней стояла партия «Батькивщина». С Савченко носились все, а за десятки украинских бойцов, которые сейчас окажутся в плену никто и не вспомнит», – отметил боец.