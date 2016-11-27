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В Украине резко сократят ставки судебного сбора

В Украине резко сократят ставки судебного сбора
Депутат Руслан Сольвар внес в Верховную Раду Украину законопроект, который предусматривает существенное снижение ставок судебного сбора. Разрабочик объясняет, что эти изменения крайне необходимы в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине с 1 января 2017 года до 3200 гривен, - передает replyua.net.

Законопроект был внесен в Раду 24 ноября и в данный момент находится на рассмотрении комитетов. В пояснительной записке к нему указывается, что размер судебного сбора привязан к размеру минимальной заработной платы, которая с начала следующего года вырастет более чем в два раза. При сохранении текущего размера ставок судебного сбора за иск имущественного или неимущественного характера украинцы вынуждены будут платить не менее 1280 гривен, а юридические лица – не менее 3200 гривен; за заявление о расторжении брака – 1280 гривен; за апелляционную жалобу – не менее 1408 гривен; кассационную жалобу – не менее 1536 гривен. Верхняя граница этих ставок в большинстве случаев законодательно не установлена, однако физическим лицам иск имущественного характера обойдется максимум в 16 000 гривен.

По мнению автора законопроекта, современные экономические реалии не допускают такое повышение ставок судебного сбора, поскольку, фактически, делают правосудие в Украине абсолютно недоступным для большинства населения страны. Кроме того, депутат Сольвар подчеркивает, что такое повышение ставок судебного сбора противоречит сразу нескольким международным конвенциям о защите прав человека и основных свобод. Он предлагает существенно снизить ставки судебного сбора, а также расширить перечень льготных ставок и лиц, которые освобождаются от их уплаты. В проекте закона указывается, что судебный сбор при подаче искового заявления имущественного характера гражданами должен составлять в любом деле не более 9600 гривен; при подаче любого искового заявления неимущественного характера – 640 гривен; иска о расторжении брака – 640 гривен; апелляционной жалобы – не более 4800 гривен; кассационной жалобы – не более 6720 гривен.
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