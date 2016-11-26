Афанасьев: Янукович – это посмешище для будущего поколения Украины

Геннадий Афанасьев, бывший политзаключенный, написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Янукович, продав душу России, так и не смог признать свои ошибки, поскольку у него на это не хватает духа, информирует replyua.net. По словам Афанасьева, ему жаль, что бывший президент не может найти в себе силы, чтобы признать совершенные ошибки.
«Жаль, что он помрет трусом среди людей, презирающих его. Он предал сам себя, и это станет для Януковича самым большим наказанием. У этого человека больше нет Родины, нет казачьего духа. Потерял все и продал России душу, - дьяволу москальскому», пишет Афанасьев. По словам политзаключенного, именно Янукович помог всем украинцам найти собственную идентичность, и этот человек помог нации открыть глаза на происходящее. «Янукович так и останется посмешищем для будущих поколений. Они такого не забудут», отмечает Афанасьев.
Более того, по его мнению, бывший глава государства также показал украинцам, каким может быть президент большой страны. Напомним, что допрос Януковича перенесли на 28 ноября, а вчера он был сорван. Многие эксперты и политики прокомментировали конференцию бывшего президента.
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