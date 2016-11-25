Саакашвілі поскаржився на владу щодо мітингу

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі каже, що київська еліта намагається завадити проведенню його акції протесту в неділю, 27-го листопада, в Києві. Про це сьогодні, 25-го листопада, він повідомив у себе на Фейсбуці, передає replyua.net.
«Після того, як українська влада дізналася про заплановані нами події в Києві, перед нами почали з’являтися різноманітні бар’єри. Служба безпеки попередила всі перевізні компанії, щоб перешкодити людям приїздити до Києва. Кожного дня ми чуємо про підготовку до провокацій. Банкова хоче повністю уникнути від вуличного протесту, назуваючи його частиною «плану Шатун», - розповів Саакашвілі.
В той самий час він зауважив, що до мітингу підключаться проплачені тітушки. «Але це будуть не наші люди, оскільки ми не займаємося проплаченими мітингами. Це будуть найняті особи київськими елітами», - зазначив екс-губернатор. Також він зазначив, що акція, яка буде проходити в столиці цієї неділі матиме назву «Остання зима з цим парламентом». «Наші вимоги прості: в рамках чинного законодавства призначити позачергові вибори та змінити деякі закони, щоб дозволити новим людям потрапити до ВРУ», - резюмував Саакашвілі.
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