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Допит Януковича відклали на 28 листопада

Допит Януковича відклали на 28 листопада
Святошинський районний суд Києва був змушений перенести судове засідання, під час якого мали б допитати колишнього президента України Віктора Януковича, на 28-ме листопада на 13-ту годину за київським часом. Як передає replyua.net, дане рішення було озвучено суддею Святошинського суду.

Перед тим, як проголосити дане рішення, під час онлайн-зв’язку з Ростовським обласним судом, де знаходиться президент-втікач, російський суддя сказав, що дане судове засідання можна перенести на понеділок. Після чого Віктор Янукович підтвердив, що буде присутній в суд 28-го листопада та закликав правоохоронні органи України покарати винних у зриві сьогоднішнього засідання.

Як повідомлялося раніше, судове засідання розпочалося рівно о 13:00 за Києвом, тільки з перерви, оскільки п’ятьох фігурантів у справі кривавих розстрілів «Майдану», колишніх представників спецпідрозділу «Беркут» не змогли доставити до суду через блокування їх вивезення з Лук’яновського слідчого ізолятора. На даний момент під будівлею СІЗО знаходиться декілька десятків людей. Як відомо, сьогодні під час Skype-конференції між двома судами мали допитати Віктора Януковича як свідка у справі вбивств на «Революції гідності».
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