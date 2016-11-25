валюта
СпецтемаМуждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

В Украине могут резко подешеветь автомобили

В Украине могут резко подешеветь автомобили
С 1 января 2017 года в Украине могут отменить НДС, и в этом случае все автомобили на рынке подешевеют сразу на двадцать процентов, сообщает replyua.net со ссылкой на Автоньюз.

В ближайшее время парламентарии могут принять законопроект «Об отмене налога на добавленную стоимость в Украине». Этот законопроект уже существует – несколько дней назад его зарегистрировали в Верховной Раде, а три дня назад законопроект был направлен в профильные комитеты на рассмотрение. Более того, в случае принятия законопроекта, это сулит выгоду не только автомобилистам. Парламентарии уверены, что отмена НДС существенно повлияет на борьбу с коррупцией в стране, поскольку большинство чиновников зарабатывают на так называемых откатах из сумм возврата НДС предприятиям.

Многие страны Европы имеют нулевую ставку НДС, и к ним может присоединиться Украина. Речь идет о Чехии, Финляндии, Венгрии, а также и о Соединенных Штатах. Во многих странах ставки НДС самые минимальные. К примеру, в Малайзии и Тайване ставка составляет всего от 3 до 6 процентов, а в Швейцарии – от 2 до 8 процентов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У меня не остается другого выбора, я прошу прощения - Ефремов
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
12312

Портников: в ситуации с Януковичем есть один очень интересный нюанс

Виталий Портников в статье на сайте «Еспресо TV» пишет, как следует расценивать готовность Виктора Януковича выступить перед журналистами и поучаствовать в удаленном режиме в судебных заседаниях для


Последние новости

В Украине новые цены на овощи

Ученые: из-за глобального потепления в Северном ледовитом океане исчезли острова

Крымские мусульмане требуют от Аксенова остановить беспредел

Лещенко будет рассказывать про деньги на квартиру в Генпрокуратуре

Штайнмайер заговорил о новом диалоге с Россией

Допит Януковича відклали на 28 листопада

Минобороны РФ показало «чудесное спасение» украинских моряков, - видео

Ляшко порушив ще одну свою обіцянку - ЗМІ

Манн: дело сделано, пора смириться

Янукович обурений таким початком допиту (ВІДЕО)

Фірташа оголосила у розшук прокуратура Іспанії

В Украине могут резко подешеветь автомобили

Интерсити Киев-Львов будет доезжать до Польши

Новини з зони АТО за минулу добу (24.11.16)

На допит Януковича прийшли понад 100 журналістів та операторів

Синоптики: в выходные погода будет резко меняться

Доступ в офісній частині "Гуліверу" блокували не правоохоронці

Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Бутусов: это и есть огромный успех Украины

У СБУ розповіли, як Росія намагалася вербувати українських військових

 Новости за день