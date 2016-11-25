В Украине могут резко подешеветь автомобили

С 1 января 2017 года в Украине могут отменить НДС, и в этом случае все автомобили на рынке подешевеют сразу на двадцать процентов, сообщает replyua.net со ссылкой на Автоньюз.
В ближайшее время парламентарии могут принять законопроект «Об отмене налога на добавленную стоимость в Украине». Этот законопроект уже существует – несколько дней назад его зарегистрировали в Верховной Раде, а три дня назад законопроект был направлен в профильные комитеты на рассмотрение. Более того, в случае принятия законопроекта, это сулит выгоду не только автомобилистам. Парламентарии уверены, что отмена НДС существенно повлияет на борьбу с коррупцией в стране, поскольку большинство чиновников зарабатывают на так называемых откатах из сумм возврата НДС предприятиям.
Многие страны Европы имеют нулевую ставку НДС, и к ним может присоединиться Украина. Речь идет о Чехии, Финляндии, Венгрии, а также и о Соединенных Штатах. Во многих странах ставки НДС самые минимальные. К примеру, в Малайзии и Тайване ставка составляет всего от 3 до 6 процентов, а в Швейцарии – от 2 до 8 процентов.
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