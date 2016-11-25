Интерсити Киев-Львов будет доезжать до Польши

До Нового года «Укрзализныця» собирается запустить пилотный проект, и поезд Интерсити Киев-Львов продлит свой маршрут до Польши, до Перемышля.
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, соответствующее постановление приняли депутаты Польши и Украины. Вопрос о продлении маршрута Интерсити обсуждался во время итогового заседания комитета по вопросам транспорта ВР и комиссии инфраструктуры польского Сейма. В заседании участвовали представители высших органов региональной и исполнительной власти, и встреча проходила во Львове. По словам Ярослава Дубневича, главы комитета ВР по вопросам транспорта, пилотный проект будет реализован до новогодних праздников, и Укрзализныця заявила о готовности удлинить маршрут Интерсити. Все нюансы в течение месяца должны быть согласованы с ГФС и пограничной службой.
Более того, скоро будет рассматриваться проект о строительстве евроколеи сначала во Львов, а потом и в Киев. Такой проект позволит соединить современным транспортом сразу три города – Киев, Львов и Краков. Напомним, что ранее Укрзализныця анонсировала новый ночной поезд по маршруту Киев-Мариуполь. Первый поезд отправится уже в конце декабря.
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