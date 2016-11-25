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Производство пива в Украине продолжает сокращаться

Производство пива в Украине продолжает сокращаться
В октябре текущего года украинские производители изготовили на 25 процентов меньше пива, чем в октябре 2015 года, и производство в прошлом месяце достигло всего 9,8 миллионов дал, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В сообщении ведомства говорится о том, что также снизилось производство некоторых других спиртных напитков в стране. К примеру, за текущий год значительно сократилось производство ликеров, а, если брать общую статистику по всей алкогольной продукции, объемы производства упали на несколько процентов. Производство ликеров упало на 43 процента в этом году по сравнению с показателями 2015 года. В октябре производители уменьшили объемы производства водки по сравнению с показателями октября прошлого года сразу на 12 процентов, до 1,4 миллиона дал.

Постепенно сокращается изготовление бренди и коньяка в Украине – падение объемов производства за текущий год достигло полутора процентов – было изготовлено 236 тысяч дал. Однако производство коньяка и бренди в прошлом месяце выросло по сравнению с сентябрем примерно на 1,8 процентов.
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