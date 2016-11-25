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Бутусов: это и есть огромный успех Украины

Бутусов: это и есть огромный успех Украины
То, что Украина выполнила все требования для получения безвиза с ЕС – огромный успех для страны, и Украина продемонстрировала результат.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ. По его словам, и президент, и правительство, и парламент добились результата, и этот результат также был сделан украинским народом, который ведет войну и совершил революцию ради своего европейского выбора. «Безвиз входит в компетенцию политиков Европы, и он зависит от множества факторов. Главное, что Украина может заявить, что выполнила все требования на пути в Европу, и уже неважно, как это воспринимает сама Европа, - украинцы доказали это сами себе», пишет Бутусов.

По мнению редактора, за последние три года был совершен мощный цивилизационный скачок, и желание стать европейцами поможет нашей стране сформировать дальнейшую программу интеграции. Бутусов считает, что нужно построить конкурентную экономику, и на сегодняшний день это намного важнее безвизового режима со странами Евросоюза.
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