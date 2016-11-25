Адвокат: очной ставки между Януковичем и Порошенко никогда не будет

Между Петром Порошенко и Виктором Януковичем никогда не удастся устроить очную ставку, поскольку нынешний и бывший президенты не были допрошены в рамках одного уголовного дела по одному событию. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом рассказала Евгения Закревская, адвокат семей Небесной сотни.
По ее словам, Януковичу, наверно, ничего неизвестно о УПК, и его адвокаты тем более ничего не знают. «Очную ставку можно устроить только между лицами, которых уже допрашивали в рамках одного уголовного дела, касающегося одних событий», отметила Закревская. Также адвокат подчеркнула, что ни Янукович, ни Порошенко не допрашивались в рамках дела, которое сейчас рассматривает Святошинский суд, также они не были допрошены по делам Майдана, поскольку были отказы и от РФ, и от самого Януковича, и очная ставка невозможна ни при каких обстоятельствах.
Нужно отметить, что Закревская сделала это заявление после того, как адвокат Виталий Сердюк проинформировал, что защита Януковича планирует предъявить требование об очной ставке Порошенко и экс-президента.
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